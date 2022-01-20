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İsrail, Almanya ile 3 milyar avroluk denizaltı alımı anlaşması imzaladı - Son Dakika

İsrail, Almanya ile 3 milyar avroluk denizaltı alımı anlaşması imzaladı

20.01.2022 13:34
İsrail, Almanya ile 3 milyar avroluk denizaltı alımı anlaşması imzaladı

İsrail, Almanya ile ilki 9 yıl içinde teslim edilmek üzere 3 gelişmiş denizaltı geliştirilmesi ve satın alımı için anlaştı.

İsrail, Almanya ile ilki 9 yıl içinde teslim edilmek üzere 3 gelişmiş denizaltı geliştirilmesi ve satın alımı için anlaştı.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alman ThyssenKrupp Denizcilik Sistemleri şirketi ile 3 denizaltının geliştirilmesi ve ilkinin 9 yıl içinde teslim edilmesini içeren 3 milyar avro değerinde bir anlaşma imzalandı.

Anlaşma kapsamında İsrail'de denizaltılar için bir eğitim simülatörü kurulacağı ve yedek parça temin edileceği, Alman hükümetinin de ödemenin bir kısmını hibe edeceği bilgisi paylaşıldı.

Benzer şekilde taraflar arasında 850 milyon avro değerinde savunma sanayisini de kapsayacak şekilde "mesleki eğitimi artıracak, istihdam imkanları yaratacak ve İsrail endüstrisinde yatırımın önünü açacak" stratejik bir iş birliği anlaşması imzalandığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, Alman hükümetine "İsrail'in güvenliğine bağlılığı ve anlaşmanın sonuçlanmasına yönelik katkılarından" dolayı teşekkür etti.

"Denizaltı yolsuzluk soruşturması" için Mecliste yapılacak oylama ertelendi

İsrail basınındaki haberlere göre, hükümet, kamuoyunda "denizaltı meselesi" olarak bilinen eski Başbakan Binyamin Netanyahu dönemindeki yolsuzluk soruşturması için Mecliste komisyon kurulmasına yönelik oylamayı söz konusu anlaşma sebebiyle erteledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, 3 milyar avro değerindeki denizaltı anlaşması kabinenin Tedarik Komitesinde onaylandı ancak Meclisin onayına getirilmedi. Savunma kurumlarının "fiyattaki artışa rağmen anlaşmanın imzalanması konusunda ısrarcı olduğu" belirtildi.

Alman ThyssenKrupp şirketinin içinde olduğu milyarlarca dolarlık bir denizaltı alım anlaşmasında, Netanyahu doğrudan itham edilmemesine rağmen kuzeni gibi yakın çevresinden isimler ve donanmadan bazı yetkililer yaklaşık 2 yıl önce "Dosya 3000" isimli soruşturmada yolsuzlukla suçlanmış ancak yargı süreci hala başlamamıştı.

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Deniz Altı, Almanya, İsrail, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Almanya ile 3 milyar avroluk denizaltı alımı anlaşması imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Almanya ile 3 milyar avroluk denizaltı alımı anlaşması imzaladı - Son Dakika
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