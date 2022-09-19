İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Ankara Büyükelçiliği'nde maslahatgüzar olarak görev yapan Lillian'ın büyükelçi olarak atanmasına karar verdi. İsrail Büyükelçiliği 'nden edinilen bilgilere göre; Lillian'ın başvurusu Komite tarafından kabul edildi. Lillian'ın Türkiye 'nin Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmeden önce İsrail Hükümeti'nin onayını alması gerekiyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Irit Lillian'ın Büyükelçi Olarak Atanmasına Karar Verdi - Son Dakika

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