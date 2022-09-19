İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Irit Lillian'ın Büyükelçi Olarak Atanmasına Karar Verdi

İsrail Ankara Büyükelçiliği'nden edinilen bilgiye göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi İsrail'in mevcut maslahatgüzarı İrit Lillian'ın büyükelçi olarak atanmasını onayladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Komitesi, Ankara Büyükelçiliği'nde maslahatgüzar olarak görev yapan Lillian'ın büyükelçi olarak atanmasına karar verdi. İsrail Büyükelçiliği'nden edinilen bilgilere göre; Lillian'ın başvurusu Komite tarafından kabul edildi. Lillian'ın Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmeden önce İsrail Hükümeti'nin onayını alması gerekiyor.
İsrail'in Türkiye'de dört yıldır büyükelçisi bulunmuyordu.
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