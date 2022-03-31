İsrail, Antik Şarap Kavanozlarında 2.600 Yıllık Vanilya Kalıntıları Keşfetti - Son Dakika
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İsrail, Antik Şarap Kavanozlarında 2.600 Yıllık Vanilya Kalıntıları Keşfetti

31.03.2022 12:21
İsrail, Antik Şarap Kavanozlarında 2.600 Yıllık Vanilya Kalıntıları Keşfetti

KUDÜS, 31 Mart (Xinhua) — PLOS ONE dergisinde yeni yayımlanan araştırmada IAA ve Tel Aviv Üniversitesi'nden araştırmacıların, şarap ve zeytinyağı depolamakta kullanılan 13 seramik kavanozun kenarlarını incelerken bu egzotik lüks baharatın kalıntılarına rastladığı bildirildi. Antik kavanozlar, eski Kudüs'teki iki binanın depo odalarında keşfedildi. Kavanozların beşinin kulplarında gül rozeti damgaları bulunuyor. Bu da kavanozların içeriğinin Yehuda […]

KUDÜS, 31 Mart (Xinhua) — PLOS ONE dergisinde yeni yayımlanan araştırmada IAA ve Tel Aviv Üniversitesi'nden araştırmacıların, şarap ve zeytinyağı depolamakta kullanılan 13 seramik kavanozun kenarlarını incelerken bu egzotik lüks baharatın kalıntılarına rastladığı bildirildi. Antik kavanozlar, eski Kudüs'teki iki binanın depo odalarında keşfedildi. Kavanozların beşinin kulplarında gül rozeti damgaları bulunuyor. Bu da kavanozların içeriğinin Yehuda Krallığı'nın kraliyet ekonomisiyle ilişkili olduğu anlamına geliyor. Söz konusu iki bina, Kudüs'ün M.Ö. 586'da Babilliler tarafından yıkılması sırasında tahrip oldu ve kavanozlar odaların içinde paramparça şekilde bulundu.

Araştırmacılara göre bulgular, Yehudalı elitlerin şarap tüketim alışkanlıklarını ortaya koyuyor ve bu elitlerin şarabı vanilya aromalı tercih ettiğini gösteriyor. Araştırmacılar; bulguların, Kudüs'ün Güney Arabistan'la baharat ve diğer karlı ticaret mallarının bölgesel arası ticaretine dahil olduğunu da ortaya koyduğunu ifade etti. Başlangıçta Asur İmparatorluğu'nun himayesinde yürütülen ticaret, daha sonraları muhtemelen Mısırlıların ve Babillilerin yönetimi altında gerçekleştirildi.

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Tel Aviv, Seramik, 31 Mart, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel İsrail, Antik Şarap Kavanozlarında 2.600 Yıllık Vanilya Kalıntıları Keşfetti - Son Dakika


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