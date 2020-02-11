İsrail askeri aracı, Filistinlilerin aracına 'kasıtlı' çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail askeri aracı, Filistinlilerin aracına 'kasıtlı' çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

İsrail askeri aracı, Filistinlilerin aracına 'kasıtlı' çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Filistin'de İsrail güvenlik güçlerine ait askeri araç, içerisinde 2 Filistinlinin bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı.

İsrail askeri aracı, Filistinlilerin aracına 'kasıtlı' çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Filistin'de İsrail güvenlik güçlerine ait askeri araç, içerisinde 2 Filistinlinin bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı. Kasıtlı kazada 2 kişi yaralandı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yayınlandı.

Olay, Filistin'in Beytüllahim kentinde meydana geldi. İsrail güçlerine ait askeri araç, içerisinde Fadi Raed Qutaosh (27) ve Khaled Qutaosh'un (23) bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, kazada 2 Filistinli gencin yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kasıtlı çarpma anı

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Detaylar


Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:57 Kaynak: DHA
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