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İsrail askeri aracı, Filistinlilerin aracına 'kasıtlı' çarptı 2 yaralı
6 saat önce
Filistin'de İsrail güvenlik güçlerine ait askeri araç, içerisinde 2 Filistinlinin bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:38 Kaynak: DHA
Filistin'de İsrail güvenlik güçlerine ait askeri araç, içerisinde 2 Filistinlinin bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı. Kasıtlı kazada 2 kişi yaralandı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yayınlandı.Olay, Filistin'in Beytüllahim kentinde meydana geldi. İsrail güçlerine ait askeri araç, içerisinde Fadi Raed Qutaosh (27) ve Khaled Qutaosh'un (23) bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, kazada 2 Filistinli gencin yaralandığı belirtildi.
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