İsrail askeri aracının ezmesi sonucu hayatını kaybeden Filistinli aktivist Süleyman el-Hezalin son yolculuğuna uğurlandı.
Hezalin için Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.
Kentteki El-Ehli Devlet Hastanesi'nden alınan 69 yaşındaki aktivistin cenazesi, köyü Ummu'l Hayr'a götürüldü.
Ailesi ve yakınlarının vedalaşmasının ardından Hezalin'in naaşı, belde camisinde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Ne olmuştu?
İşgal altındaki Batı Şeria'da 5 Ocak'ta İsrail askeri aracının çarpması sonucu ağır yaralanan 69 yaşındaki Filistinli aktivist Süleyman el-Hezalin, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yayımlayarak "infaz" olarak nitelendirdiği olayı kınamıştı.
El Halil'e bağlı Ummu'l Hayr köyünde yaşayan Hazelin, ilerleyen yaşına rağmen İsrail'in yıkım ve Yahudi yerleşim birimi politikalarına karşı sürdürülen Filistin sivil direnişinin sembol isimlerinden biriydi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İsrail askeri aracının ezmesi sonucu ölen Filistinli yaşlı aktivistin naaşı toprağa verildi - Son Dakika