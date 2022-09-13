İsrail: Deniz sınırı anlaşması yapılmazsa Lübnan Hizbullahı ile askeri tansiyon yükselebilir - Son Dakika
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İsrail: Deniz sınırı anlaşması yapılmazsa Lübnan Hizbullahı ile askeri tansiyon yükselebilir

13.09.2022 13:36
İsrail: Deniz sınırı anlaşması yapılmazsa Lübnan Hizbullahı ile askeri tansiyon yükselebilir

İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Aharon Haliva, Beyrut yönetimiyle deniz sınırları konusunda bir anlaşmanın olmaması durumunda Lübnan Hizbullahı ile askeri çatışmanın patlak vermesini uzak bir ihtimal olarak görmediğini söyledi.

İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Aharon Haliva, Beyrut yönetimiyle deniz sınırları konusunda bir anlaşmanın olmaması durumunda Lübnan Hizbullahı ile askeri çatışmanın patlak vermesini uzak bir ihtimal olarak görmediğini söyledi.

Haliva, İsrail'deki Reichmann Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Terörle Mücadele Konferansı'nda konuştu.

Askeri İstihbarat Başkanı Haliva, deniz sınırları konusunda anlaşmaya varılamamasının sonucu olarak Hizbullah ile bir askeri tırmanış olasılığının varlığına değindi.

Haliva yaptığı konuşmada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a hitaben, "Nasrallah'a İsrail askeri gücünü hatırlattığını ve onun bu gücü tecrübe etmek istemeyeceğinden emin olduğunu" savundu.

İsrailli yetkili ayrıca, Nasrallah'ın İsrail istihbaratını ve İsrail askeri gücünü herkesten daha iyi bildiğini iddia ederek, "Sanırım Hizbullah olmasaydı, Lübnan da İsrail'le normalleşme anlaşmaları imzalayan ülkeler arasına katılırdı." diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da bugün yaptığı açıklamada Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sahası anlaşmazlığı konusunda şunları söylemişti:

"Sonunda biri İsrailli diğeri Lübnanlı olmak üzere iki gaz sahası olacak. Asıl soru, Hizbullah tehditlerinin bir sonucu olarak bu senaryoya gereksiz yere gerilimi tırmandırmadan ulaşıp ulaşamayacağımızdır. İsrail devleti, Lübnan ile deniz sınırı müzakerelerini ilerletmeye ilgi duyuyor."

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ise dün düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Lübnan ve İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında anlaşmaya varılması hususunda şahsen duruma müdahil olduğunu söyleyerek, ABD'nin, İsrail'den Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını tamamlamasını istediğini aktarmıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İsrail ve Lübnan deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakereler başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." demişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile 1 yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.???????

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Lübnan: ABD, İsrail'den Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını tamamlamasını istedi Lübnan: ABD, İsrail'den Lübnan ile deniz sınırı anlaşmasını tamamlamasını istedi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail: Deniz sınırı anlaşması yapılmazsa Lübnan Hizbullahı ile askeri tansiyon yükselebilir - Son Dakika

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