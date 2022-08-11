İsrail mahkemesi İslami Cihad yöneticisi Saadi'nin gözaltı süresini uzattı - Son Dakika
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İsrail mahkemesi İslami Cihad yöneticisi Saadi'nin gözaltı süresini uzattı

11.08.2022 13:32
İsrail mahkemesi İslami Cihad yöneticisi Saadi'nin gözaltı süresini uzattı

İsrail askeri mahkemesi, 1 Ağustos'ta Cenin'de gözaltına alınan İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'nin gözaltı süresini 6 gün uzattı.

İsrail askeri mahkemesi, 1 Ağustos'ta Cenin'de gözaltına alınan İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'nin gözaltı süresini 6 gün uzattı.

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Esirler Medya" konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nin Saadi hakkındaki gözaltı süresini 6 gün uzattığı belirtildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Özel Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, dün hapishanede Saadi'yi ziyaret etti.

Gazze Şeridi'nde hafta sonu sağlanan ateşkes kapsamında gerçekleştirildiği ifade edilen ziyaretin ardından Wennesland, "Gazze'deki ateşkes çok kırılgan ve tüm taraflara sükuneti korumaları çağrısı yapıyorum." dedi.

Saadi'nin gözaltına alınması Gazze'yi savaşa götürdü

İsrail askerleri 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'yi gözaltına almıştı.

İsrail bu adımın ardından İslami Cihad'ın saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde bulunan sivil yerleşimleri ulaşıma kapatmıştı. Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılarda Gazze'de aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 46 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazla Filistinli yaralanmıştı. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Ateşkes şartlarında "Saadi" detayı

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

İslami Cihad'ın aktarımına göre İsrail, Bessam es-Saadi ile açlık grevindeki Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin serbest bırakılması için Mısır'ın yürüttüğü ara buluculuğu kabul etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise İslami Cihad'ın "tutukluların serbest bırakılması talebine ilişkin bir söz verdiklerini hatırlamadıklarını" dile getirmişti.

Bunun üzerine İslami Cihad, Saadi ve Avavde'nin serbest bırakılmaması halinde çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail mahkemesi İslami Cihad yöneticisi Saadi'nin gözaltı süresini uzattı - Son Dakika

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