İsrail mahkemesi, İslami Cihad yöneticisi Saadi'nin gözaltı süresini yeniden uzattı - Son Dakika
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İsrail mahkemesi, İslami Cihad yöneticisi Saadi'nin gözaltı süresini yeniden uzattı

28.08.2022 18:22
İsrail mahkemesi, İslami Cihad yöneticisi Saadi'nin gözaltı süresini yeniden uzattı

İsrail askeri mahkemesinin, 1 Ağustos'ta Cenin'de gözaltına alınan İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'nin gözaltı süresini 31 Ağustos'a kadar uzattığı belirtildi.

İsrail askeri mahkemesinin, 1 Ağustos'ta Cenin'de gözaltına alınan İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'nin gözaltı süresini 31 Ağustos'a kadar uzattığı belirtildi.

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Filistinli Esirler Cemiyeti", konuya ilişkin kısa bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nin, Saadi hakkındaki kararı 31 Ağustos'a ertelediği ve böylelikle gözaltı süresinin uzadığı ifade edildi.

Aynı mahkeme, daha önce 11 ve 16 Ağustos'ta Saadi'nin gözaltı süresini 2 kez uzatmıştı.

Saadi'nin gözaltına alınması Gazze'yi savaşa götürdü

İsrail askerleri 1 Ağustos'ta Batı Şeria'nın Cenin şehrinde, İslami Cihad yöneticisi 61 yaşındaki Bessam es-Saadi'yi gözaltına almıştı.

İsrail bu adımın ardından İslami Cihad'ın saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde bulunan sivil yerleşimleri ulaşıma kapatmıştı. Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Ateşkes şartlarında "Saadi" detayı

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

İslami Cihad'ın aktarımına göre İsrail, Bessam es-Saadi ile açlık grevindeki Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin serbest bırakılması için Mısır'ın yürüttüğü ara buluculuğu kabul etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise İslami Cihad'ın "tutukluların serbest bırakılması talebine ilişkin bir söz verdiklerini hatırlamadıklarını" dile getirmişti.

Bunun üzerine İslami Cihad, Saadi ve Avavde'nin serbest bırakılmaması halinde çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail mahkemesi, İslami Cihad yöneticisi Saadi'nin gözaltı süresini yeniden uzattı - Son Dakika

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