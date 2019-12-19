İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı - Son Dakika

İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı

6 saat önce

İsrailli bir asker Suudi Arabistan bayrağı açarak, Suud halkını ülkesine davet etti.

İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı, System.String[]

İsrailli bir asker Suudi Arabistan bayrağı açarak, Suud halkını ülkesine davet etti.

Twitter'da Arapça "Suudi Arabistan ile düşman değiliz" mesajıyla yayınlanan görüntüde, bir İsrail askerinin Suudi Arabistan bayrağı açtığı görülüyor.

Kimliği ve rütbesi belirtilmeyen üniformalı bir İsrail askeri, Suud halkını ülkelerinde görmekten mutluluk duyacaklarını, kendilerinin de Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeyi arzuladığını dile getiriyor.

Suudi Arabistanlıları sevdiklerini ve İsrail'e gelmeleri gerektiğini söyleyen asker, "Ülkeler arasında barış olmasını ümit ediyoruz. Bizler, Suud halkının düşmanı değiliz." ifadelerini kullanıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntünün kaydedildiği sırada çevrede çok sayıda İsrail askerinin bulunması dikkati çekiyor.

- Tepki gösteren de var destekleyen de

Twitter'da söz konusu görüntünün paylaşıldığı twitin altına çok sayıda yorum yapıldı.

Bu yorumlardan bazılarında İsrail askerine tepki gösterilirken, bazılarında ise destek verildi. Twitter'da "mamzhm1" isimli bir kullanıcı "Bizim sözlüğümüzde İsrail diye bir devlet yok sadece Filistin'i biliyoruz." ifadesini kullanırken, "Normallsaan" isimli bir başka kullanıcı ise "Dünyadaki tüm insanlar için barış ve gönül birliği diliyoruz. Suudi Arabistan'ın samimi niyette olan tüm komşularına ihtiyacı var." yorumunda bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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