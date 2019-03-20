Son Dakika Haberleri: İsrail Askerini Vuran Filistinli Öldürüldü

İsrail Askerini Vuran Filistinli Öldürüldü

1 saat önce

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 İsrail askerinin öldüğü ve 2 İsraillinin yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen Filistinli Ömer Ebu Leyla'yı öldürdü.

İsrail Askerini Vuran Filistinli Öldürüldü, System.String[]
İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 İsrail askerinin öldüğü ve 2 İsraillinin yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen Filistinli Ömer Ebu Leyla'yı öldürdü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Abveyn köyünde, geçen pazar günü Selfit kentinde düzenlenen saldırının faili olduğu iddia edilen Ömer Ebu Leyla isimli Filistinlinin gizlendiği binayı abluka altına aldı.

Açıklamada, çıkan çatışmada Ebu Leyla'nın öldürüldüğü belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "İsrail tarafıyla iletişim kuran birimin, Abveyn köyünde bir Filistinlinin şehit olduğu bilgisini ulaştırdığı" kaydedildi.

Açıklamada ayrıntılı bilgi ise verilmedi.

Görgü tanıkları, bir süre önce İsrail askerlerinin Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Abveyn köyüne baskın düzenleyerek bir evi abluka altına aldığını ifade etmişti.

Tanıklar, İsrail askerlerinin, bölgedeki Filistinli gençlerle aralarında yaşanan arbedeye gerçek ve plastik merminin yanı sıra ses bombasıyla müdahalede bulunduğu ve müdahale sırasında 2 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'daki yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınında bulunan Ariel ve Giti kavşaklarında pazar günü düzenlenen silahlı saldırıda 1 İsrail askeri ölmüş, 2 İsrailli yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:25 Kaynak: AA

Ramallah, Batı Şeria, İsrail, Güncel
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