İsrail askerinin mermi yağdırarak öldürdüğü muhabir hakkında Aljazeera'dan sert açıklama: İsrail'e hesap soracağız, faillerin peşini bırakmayacağız - Son Dakika
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İsrail askerinin mermi yağdırarak öldürdüğü muhabir hakkında Aljazeera'dan sert açıklama: İsrail'e hesap soracağız, faillerin peşini bırakmayacağız

11.05.2022 10:48

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden muhabir Şirin Ebu Akile'nin ölümü sonrası açıklama yapan Aljazeera olaydan İsrail hükümetini sorumlu tuttuklarını açıkladı. Yapılan açıklamada sert ifadelere yer verilirken, "Ne kadar suçlarını örtbas etmeye çalışsalar da hesap sorulması için faillerin peşini bırakmayacağız" denildi.

Aljazeera kanalının deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürüldü.

KANALDAN İLK AÇIKLAMA

Katar merkezli Aljazeera kanalı, çalışanı Akile'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tuttuklarını açıkladı. Kanal, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi." ifadelerine yer verdi.

Aljazeera: Meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz

"KINIYORUZ"

Deneyimli gazeteci Akile'nin, "kimliğini açıkça gösteren bir basın yeleği giydiği sırada doğrudan kendisini hedef alan gerçek mermilerle" öldürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Basının görevini gerçekleştirmesini engellemeyi amaçlayan bu menfur suçu kınıyor ve meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Aljazeera: Meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz

"FAİLLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Olayın takipçisi olacağını vurgulayan Aljazeera, açıklamasına şöyle devam etti: "Uluslararası toplumu, İsrail işgal güçlerini, Şirin Ebu Akile'yi kasıtlı olarak hedef aldığı ve öldürdüğü için kınamaya ve hesap sormaya çağırıyoruz. Ne kadar suçlarını örtbas etmeye ve adaletten kaçmaya çalışsalar da hukuki yollardan hesap sorulması için faillerin peşini bırakmayacağımızı taahhüt ediyoruz."

Aljazeera: Meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz

UZUN SÜREDİR SAHADA ÇALIŞIYOR

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürütüyordu. 1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu. Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

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Batı Şeria, İsrail, Medya, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail askerinin mermi yağdırarak öldürdüğü muhabir hakkında Aljazeera'dan sert açıklama: İsrail'e hesap soracağız, faillerin peşini bırakmayacağız - Son Dakika
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