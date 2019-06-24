İsrail askerleri, 1' çocuk 3 kişiyi gözaltına aldı
1 saat önce
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Eş Halil şehrinde bir çocuğu ve iki genci gözaltına aldı.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
askerleri, Batı Şeria
'daki Eş Halil şehrinde bir çocuğu ve iki genci gözaltına aldı.
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil şehri merkezindeki Bab El Zaviye bölgesinde 3 kişiyi gözaltına aldı. Görgü tanıkları, gözaltına alınanlardan birinin 16 yaşındaki Esed El Natşeh isimli bir çocuğun olduğunu kaydetti.
İsrail askerlerinin bölgeyi işgal etmesi üzerine sivillerle askerler arasında tansiyon yükseldi. İsrail askerleri, Filistinli protestocuları gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak dağıttı.
Resmi rakamlara göre, 6 milletvekili, 52 kadın ve 270 çocuk dahil olmak üzere İsrail hapisanelerinde 6 bin 500'den fazla Filistinli tutuklu bulunuyor. - EL HALİL
ABD, Orta Doğu barış planının ekonomi paketini açıkladı
Melih Gökçek'ten İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı
AK Partili vatandaşlar, İstanbul İl Başkanı'na istifa çağrısında bulundu
Ünlü anketçi İstanbul seçiminde oluşan farkın nedenini açıkladı