İsrail Askerleri 1 Filistinli Çocuğu Şehit Etti
45 dakika önce
Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşüne İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 çocuk şehit oldu, 30 kişi yaralandı.
Filistinlilerin Gazze- İsrail
sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş
Yürüyüşüne İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 çocuk şehit oldu, 30 kişi yaralandı. Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında işgale karşı sürdürdükleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 1 kişi şehit oldu, 30 kişi ise yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Eşref el Kudra yaptığı açıklamada ölen kişinin kimliğini Yousef Said al-Daya (14) olarak açıklayarak yarılardan 3 kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz yıl 30 Mart Toprak Günü'nde gösterilerine başlayan Filistinliler protestolarının 48'inci haftasına girdi. Yaklaşık bir yıldır devam eden protestolarda şuana kadar 200'den fazla kişi hayatını kaybetti on binlerce kişi de yaralandı.
(Muhammed Rabah/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:06 Kaynak: İHA
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