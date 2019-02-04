Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri 1 Filistinliyi Şehit Etti

İsrail Askerleri 1 Filistinliyi Şehit Etti

18 dakika önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktası yakınlarına patlayıcı madde attıkları iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti, bir kişiyi yaraladı.

İsrail Askerleri 1 Filistinliyi Şehit Etti, System.String[]
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktası yakınlarına patlayıcı madde attıkları iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti, bir kişiyi yaraladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Cenin kentindeki El-Celema kontrol noktası yakınlarında motosikletli 2 Filistinlinin üzerine ateş açtı. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli şehit oldu, 1'i yaralandı.

Açıklamada, el konulan Filistinlinin naaşının Kızılay yetkilileri tarafından teslim alınarak, Cenin Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Cenin'in kuzeyindeki El-Celema kontrol noktası yakınlarına 2 Filistinli patlayıcı madde attı. Buna karşılık askerlerimiz şüphelilere ateş açtı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olay sırasında İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:43 Kaynak: AA

İsrail, Güncel
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