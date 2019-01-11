Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri 1 Kadını Şehit Etti, 25 Kişiyi Yaraladı

İsrail Askerleri 1 Kadını Şehit Etti, 25 Kişiyi Yaraladı

8 dakika önce

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu, 25 kişi de yaralandı.

İsrail Askerleri 1 Kadını Şehit Etti, 25 Kişiyi Yaraladı, System.String[]
Filistinlilerin İsrail işgaline karşı devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu, 25 kişi de yaralandı. Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerleri gerçek mermilerle ateş açtı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşanan olayda 43 yaşındaki Emal Mustafa El-Taramsi'nin şehit olduğu bildirilirken, biri sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 25 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Filistinlilerin 30 Mart'tan bu yana Gazze-İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı düzenlediği eylemlerde, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 230'den fazla Filistinli şehit olurken, 23 binden fazla kişi de yaralandı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:51 Kaynak: İHA

Dönüş, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Doğrultusunda Vatandaşa Ücretsi Bez Çanta Dağıtılmaya Başlandı Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi

Korkunç Töre Cinayeti! 16 Yaşındaki Kızını, Vahşi Arkadaşına Öldürttü İzmir'de Komşusu Tarafından Öldürülen Minik Ceylin'ın Davasında Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 20:59:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri 1 Kadını Şehit Etti, 25 Kişiyi Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]