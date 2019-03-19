İsrail Askerleri 10 Yaşındaki Çocuğu Alıkoydu

- İsrail askerleri 10 yaşındaki çocuğu alıkoyduEL HALİL - İsrail askerleri Batı Şeria'daki bir okulda 10 yaşındaki bir çocuğu 1 saat boyunca alıkoydu.

- İsrail askerleri 10 yaşındaki çocuğu alıkoydu



EL HALİL - İsrail askerleri Batı Şeria'daki bir okulda 10 yaşındaki bir çocuğu 1 saat boyunca alıkoydu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde okula yaptığı baskında 10 yaşındaki bir çocuğu ders gördüğü sırada okuldan çıkarttı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin çocuğu bir saat boyunca okulun dışında alıkoyduğu belirtildi. İsrail askerlerinin çevredeki Filistinli kadınların baskısı sonucunda çocuğu serbest bıraktığı öğrenildi.

Öte yandan, İsrail güçlerinin okula yaptığı baskında kendisine engel olmak isteyen öğretmenlere müdahale ettiği ve okuldaki çocukların korkmasına neden olduğu ifade edildi. Filistinli resmi kaynaklara göre, 270'i çocuk olmak üzere 6 bin 600'den fazla Filistinli İsrail'in gözaltı kamplarında tutuluyor.

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