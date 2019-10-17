Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı
Son Dakika Güncel İsrail askerleri 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerleri 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı

47 dakika önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliya kentinde 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrail askerleri 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliya kentinde 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kentinde bulunan hayvanat bahçesinin yakınında Halid Gannam adlı 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre 12 yaşındaki Gannam'ın, Kalkiliya'daki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula gittiği ve 7'nci sınıf öğrencisi olduğu kaydedildi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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