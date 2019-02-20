Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı

52 dakika önce

- İsrail askerleri 18 Filistinliyi gözaltına aldıEL HALİL - İsrail askerlerinin abluka altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere baskın düzenlemesi sonucu 18 kişi gözaltına alındı, 10 kişi de yaralandı.

İsrail Askerleri 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı, System.String[]
- İsrail askerleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

EL HALİL - İsrail askerlerinin abluka altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere baskın düzenlemesi sonucu 18 kişi gözaltına alındı, 10 kişi de yaralandı.
İsrail askeri sabah saatlerinde altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan bir mülteci kapına baskın düzenledi. Çok sayıda İsrail askerinin katıldığı operasyonda 18 Filistinli gözaltına alındı ve 10 kişi de yaralandı.
Filistin Mahkum Topluluğu yaptığı açıklamada operasyonda bir çok askeri aracın kullanıldığı ve bölgedeki pek çok eve de baskın düzenlendiği kaydedildi. Yaşan olay sırasında Filistinliler ve İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşanırken aralarında Mo'tasem Saqfelheit isimli bir gazetecinin de bulunduğu yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

Dünya
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