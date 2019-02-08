Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri 2 Filistinli Genci Öldürdü

İsrail Askerleri 2 Filistinli Genci Öldürdü

1 saat önce

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli genç hayatını kaybetti.

İsrail Askerleri 2 Filistinli Genci Öldürdü, System.String[]
Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli genç hayatını kaybetti.

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı uzun süredir Gazze- İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 2 Filistinli vatandaş yaşamını yitirdi, 17 kişi ise yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamada hayatını kaybedenlerin isimleri, Hassan Iyad Shalabi (14) and Hamza Mohammed Roshdi (18), olarak açıklandı. - GAZZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:47 Kaynak: İHA

Dönüş, Gazze, İsrail, 3. Sayfa
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