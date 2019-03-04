İsrail Askerleri, 2 Filistinliyi Öldürdü

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde, Kudüs'ün kuzeyinde Ramallah'ta bulunan Kufr Nimeh köyü girişinde İsrail askerlerinin bir otomobile açtıkları ateşte 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde, Kudüs'ün kuzeyinde Ramallah'ta bulunan Kufr Nimeh köyü girişinde İsrail askerlerinin bir otomobile açtıkları ateşte 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA, köy girişinde kontroller yapan 2 İsrail askerine çarpan otomobile açılan ateş sonrası 20 yaşlarındaki Yussef Anqawi ve Amir Dragh'ın hayatını kaybettiği, araçtaki bir Filistinlinin ise yaralandığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrailin ölüm ve yaralanmalara dair Filistinli yetkililere bilgi verdiği ancak, ölen ve yaralananların kimliklerini gizlediği belirtildi.



Kufr Nimeh köyü muhtarı Khaldoun al-Deek, köy dışında konuşlanan İsrail askerlerinin, kendilerine çarpan otomobildeki 3 kişiye kurşun yağdırdığını; 2 kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını söyledi.



WAFA, insan hakları örgütlerinin, İsrail askerlerinin 'yargısız infazlarını' eleştirmesine rağmen, bu infazların sürdüğüne dikkat çekti.



İsrail medyası ise içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin, İsrail askerlerinin arasına daldığını, 2 askerin yaralandığını, bunun üzerine araca ateş açıldığını duyurdu.

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