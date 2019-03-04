İsrail Askerleri 2 Filistinliyi Şehit Etti
32 dakika önce
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi şehit etti, birini yaraladı.
İsrail
askerleri işgal altındaki Batı Şeria
'da 2 Filistinliyi şehit etti, birini yaraladı.
İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah
kentindeki Kefr Nima köyünün girişinde 2 Filistinliyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı ifade edildi.
Açıklamada söz konusu Filistinlilerin İsrail askerlerine kasıtlı olarak araçla çarptığı iddia edildi. İsrail askerlerinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, olay öncesinde Filistinliler ve İsrail askerleri arasında gerilim yaşandı. Askerler Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.
Filistin makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:46 Kaynak: AA
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