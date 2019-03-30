İsrail Askerleri 2 Kişi Filistinliyi Öldürdü, 316 Filistinliyi Yaraladı
10 dakika önce
Gazze'de barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümünü ve 43'üncü Toprak Günü'nde binlerce Filistinli toplandı.
Gazze
'de barışçıl Büyük Geri Dönüş
Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümünü ve 43'üncü Toprak Günü'nde binlerce Filistinli toplandı. Gösterilere müdahale eden İsrail
askerleri 316 Filistinlinin yaralanmasına, 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
Geçtiğimiz yıl 30 Mart'ta başlayan barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümünde ve 43'üncü Toprak Günü'nde binlerce Gazzeli İsrail'in Filistin'i işgalini protesto için İsrail sınırında toplandı. Gösterilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale eden İsrail işgal güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 316 Filistinlinin yaralanmasına, 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. - GAZZE
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:49 Kaynak: İHA
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