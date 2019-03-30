Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri 2'si Çocuk, 3 Filistinliyi Öldürdü

İsrail Askerleri 2'si Çocuk, 3 Filistinliyi Öldürdü

1 saat önce

– Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin tüm Filistinlilere katılım çağrısı yaptığı 'Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine katılanlara İsrail'in tepkisi yine çok sert oldu.

İsrail Askerleri 2'si Çocuk, 3 Filistinliyi Öldürdü, System.String[]
–  Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin tüm Filistinlilere katılım çağrısı yaptığı 'Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine katılanlara İsrail'in tepkisi yine çok sert oldu.

Düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşte 3 Filistinli hayatını kaybetti, 200'den fazla Filistinli de yaralandı. 

Filistin Haber Ajansı WAFA, İsrail askerlerin açtığı ateşte 20 yaşındaki Mohammed Jihad Saad, 17 yaşındaki Tamer Hashim Abu Al-Khair ve 17 yaşındaki Adham Nidal Sakr Amara'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ajans İsrail askerlerinin hedef gözeterek açtıkları ateşte. aralarında onlarca çocuk ve kadının da bulunduğu 200'den fazla Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:18 Kaynak: DHA

Dönüş, Hamas, İsrail, Dünya
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