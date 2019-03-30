Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri 3 Filistinliyi Öldürdü, 316 Filistinliyi Yaraladı- Toprak Günü'nde Binlerce...

İsrail Askerleri 3 Filistinliyi Öldürdü, 316 Filistinliyi Yaraladı- Toprak Günü'nde Binlerce...

21 dakika önce

- İsrail askerleri 3 Filistinliyi öldürdü, 316 Filistinliyi yaraladı Toprak Günü'nde binlerce Filistinli gösteri yaptıGAZZE - Gazze'de barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümünü ve 43'üncü Toprak Günü'nde binlerce Filistinli toplandı.

- İsrail askerleri 3 Filistinliyi öldürdü, 316 Filistinliyi yaraladı
Toprak Günü'nde binlerce Filistinli gösteri yaptı

GAZZE - Gazze'de barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümünü ve 43'üncü Toprak Günü'nde binlerce Filistinli toplandı. Gösterilerde İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 316 Filistinli yaralandı.
30 Mart 2018 tarihinde başlayan barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümünde ve 43'üncü Toprak Günü'nde binlerce Gazzeli İsrail'in Filistin'i işgalini protesto için İsrail sınırında toplandı. Göstericilere İsrail işgal güçleri,göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail işgal güçlerinin müdahalesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 316 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:09 Kaynak: İHA

Gazze, Dönüş, İsrail, Güncel
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