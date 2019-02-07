Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri 62 Yaşındaki Kadını Darp Etti

İsrail Askerleri 62 Yaşındaki Kadını Darp Etti

37 dakika önce

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki kampta bulunan bir eve baskın düzenleyerek 62 yaşındaki kadını darp etti.

İsrail Askerleri 62 Yaşındaki Kadını Darp Etti, System.String[]
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki kampta bulunan bir eve baskın düzenleyerek 62 yaşındaki kadını darp etti.

İsrail güçleri ve yerleşimciler, El Halil kentinin kuzeyindeki Arub Mülteci Kampı'nda bulunan bir eve baskın düzenledi. Evde yaşayan 62 yaşındaki Zeynep Ebu Surur'u darp etti ve Ahmed ve Abdulkadir adındaki iki oğlunu gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da eve yaptığı baskın sırasında bölgede toplanan Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. - BATI ŞERİA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:05 Kaynak: İHA

Batı Şeria, İsrail, 3. Sayfa
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