Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerleri 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı

2 saat önce

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Askerleri 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı, System.String[]
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 7 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:11 Kaynak: AA

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