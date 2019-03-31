Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri, 7 Gazeteciyi Yaraladı

İsrail Askerleri, 7 Gazeteciyi Yaraladı

1 saat önce

– İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen 'Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü' gösterisine müdahalesinde 3'ü çocuk, 4 Filistinli hayatını kaybetti; 200'den fazla Filistinli yaralandı.

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–  İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen 'Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü' gösterisine müdahalesinde 3'ü çocuk, 4 Filistinli hayatını kaybetti; 200'den fazla Filistinli yaralandı. Yaralananlar arasında 7 de gazeteci bulunuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dünkü 'Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü' gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşte 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini; 200'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Filistin merkezli Ma'an Haber Ajansı, Gazze şeridindeki gösteriler sırasında üzerlerinde basın yeleği ve ibareleri bulunan 7 Filistinli gazetecinin de yaralandığını duyurdu.

Basın Destek Komitesi yetkilisi Saleh al-Masri, gazetecilerin, İsrail'in tanımladığı standartlarda donanmış olduklarını ancak askerlerin gazetecileri hedef alarak yaraladıklarını söyledi. Saleh al-Masri, yaralananlar arasında bir de kadın gazetecinin bulunduğunu; 2 gazetecinin kurşunla, diğer 5 gazetecinin de gaz kapsülü ile yaralandığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:19 Kaynak: DHA

Dönüş, Gazze, İsrail, Dünya
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