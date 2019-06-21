Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri 79 Filistinliyi yaraladı
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İsrail askerleri 79 Filistinliyi yaraladı

1 saat önce

İsrail askerlerinin Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale etmesi sonucu 79 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail askerleri 79 Filistinliyi yaraladı, System.String[]
İsrail askerlerinin Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale etmesi sonucu 79 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında, İsrail işgaline karşı devam ettikleri barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerleri tarafından müdahale edilmesi sonucu 79 kişi yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 63 haftasına giren gösterilerde 79 kişinin yaralandığı doğrulandı. Yapılan açıklamada İsrail askerlerinin çok sayıda sağlık çalışanını ve gazeteciyi de hedef aldığı kaydedildi. - GAZZE
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
Dönüş, Gazze, İsrail, 3. Sayfa
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