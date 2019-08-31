Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri AA foto muhabirini başından yaraladı (2)
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İsrail askerleri AA foto muhabirini başından yaraladı (2)

4 saat önce

AA foto muhabiri Ali Cadallah'a ilk yardım uygulanması Gazze kentinin sınır bölgesinde toplanan Filistinliler Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Filistinli gençlerin taş atması İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine...

AA foto muhabiri Ali Cadallah'a ilk yardım uygulanması

Gazze kentinin sınır bölgesinde toplanan Filistinliler

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler

Filistinli gençlerin taş atması

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde, 42'si gerçek mermiyle olmak üzere 75 Filistinli yaralandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 42'si gerçek mermiyle olmak üzere 75 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 18'inin kadın ve çocuk olduğu kaydedilirken, durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Olay yerinde yaralılara müdahale için bulunan 2 ambulansın da İsrail askerlerinin hedefi olduğu ve araçlarda maddi hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in müdahalelerinde, Gazze Şeridi'nde görev yapan ve gösterileri takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah da kauçuk kaplı mermiyle başından vurulmuştu. Tedavi için hastaneye kaldırılan Cadallah'ın alnına 12 dikiş atıldığı ve durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:49 Kaynak: AA
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