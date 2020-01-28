İsrail askerleri ABD'nin sözde barış planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail askerleri ABD'nin sözde barış planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika

İsrail askerleri ABD'nin sözde barış planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti

6 saat önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağını duyurduğu sözde barış planını protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağını duyurduğu sözde barış planını protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti.

Filistinliler, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenledikleri gösterilerle ABD yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği planı protesto etti.

İsrail güçleri Ramallah ile Bire kentlerinin kuzey girişinde toplanan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullandı. Filistinli göstericiler ise askerlere taşla karşılık verdi.

Bölgede İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesi ile El Halil kentindeki El-Arrub Mülteci Kampı'nda düzenlenen gösterilere de müdahale etti.

İsrail askerleri ABD'nin sözde barış planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:12 Kaynak: AA
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