İsrail askerleri açlık grevine destek veren Filistinlileri biber gazıyla dağıttı
1 saat önce
İsrail askerleri açlık grevine destek veren Filistinlileri biber gazıyla dağıttı.
İsrail askerleri açlık grevine destek veren Filistinlileri biber gazıyla dağıttı
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:12
İsrail'in 4 gün önce katlettiği Filistinli kadının kimliği ortaya çıktı Ünlü model Emily Ratajkowski'den iç çamaşırlı paylaşım! Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu İsrailli Arap milletvekillerinden Netanyahu'nun rakibi Gantz'a destek