Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri açlık grevine destek veren Filistinlileri biber gazıyla dağıttı
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İsrail askerleri açlık grevine destek veren Filistinlileri biber gazıyla dağıttı

1 saat önce

İsrail askerleri açlık grevine destek veren Filistinlileri biber gazıyla dağıttı.

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İsrail askerleri açlık grevine destek veren Filistinlileri biber gazıyla dağıttı

İsrail askerleri açlık grevine destek veren Filistinlileri biber gazıyla dağıttı

İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:12 
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