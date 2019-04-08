İsrail Askerleri Ahd El Tamimi'nin Kardeşini Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, Filistin'in ikonu olan Ahd El Tamimi'nin en küçük kardeşi 15 yaşındaki Besim El Tamimi'yi bu sabah gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Filistin'in ikonu olan Ahd El Tamimi'nin en küçük kardeşi 15 yaşındaki Besim El Tamimi'yi bu sabah gözaltına aldı.



Mahalli kaynaklar İsrail askerleri sabah erken saatlerde Ramallah'ın kuzeybatısında bulunan Nebi Yusuf köyüne giderek evlerde arama yaptı ve Bemi El Tamimi'yi gözaltına aldı. Tamimi'nin annesi, oğlunun gözaltına alınma anının görüntülerini kaydetti. Görüntülerde Ahd El Tamimi'nin işgal gücü askerlerine bağırdığı, kardeşine de sorgulamada konuşmamasını söylediği anlar yer aldı.



İsrail yetkilileri Muhammed'in kız kardeşi Waed'i birkaç ay önce tutuklamıştı.



İsrail işgal gücü yetkilileri, güvenlik güçlerine engel olma ve saldırma suçlamasıyla 8 ay tutuklu kaldıktan sonra Tamimi ve annesini geçtiğimiz ağustos ayında salıvermişti.



İsrail askerleri bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kesiminde, terör faaliyetlerinde bulunduğu suçlamasıyla 21 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistinli yetkililer, İsrail'in tutukevlerinde 6 parlamenter, 52 kadın 270 çocuk olmak üzere 6 bin 500 Filistinli'nin bulunduğunu belirtti. - RAMALLAH

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