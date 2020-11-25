İsrail askerleri, ambulanstaki yaralı Filistinliye müdahale etti - Son Dakika

İsrail askerleri, Ürdün Vadisi'ndeki yerleşim yerlerini ve İsrail uygulamalarını protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 24 kişi yaralandı. Askerlerin ambulansta tedavi altındaki yaralı Filistinliye müdahale ettiği anlar ise kameralara yansıdı.

Filistin'in işgal altındaki Ürdün Vadisi bölgesinde Filistinliler, bölgedeki yerleşim yerlerini ve İsrail uygulamalarını kınamak amacıyla protesto gösterisi gerçekleştirdi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail yerleşimlerini kınayan sloganlar attı. İsrail askerleri, protestoya gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Ürdün Vadisi'ndeki gösteriye müdahalesi sonucu 24 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail askerlerinin protesto sırasında yaralanan ambulansta tedavi altına alınan Filistinliye müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan İsrail, 3 hafta önce işgal altında bulundurduğu Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait yerleşim, yaşam, eğitim ve sağlık tesislerini içeren 70'ten fazla yapıyı yıkmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)