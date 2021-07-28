İsrail askerleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde Yahudi yerleşimcilerin Ağvar bölgesindeki su kaynağını ele geçirme girişimini protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti, 13 kişi yaralandı.

Tubas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli göstericilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi yaralayan İsrail askerlerinin Tubas Valisi Yunus el-Asi'yi de darbettiği belirtildi.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yetkililerinden Abdullah Ebu Rahme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konseyin çağrısı üzerine Yahudi yerleşimcilerin Ağvar bölgesindeki su kaynağını ele geçirme girişimine karşı Tubas'ta gösteri düzenlendiğini söyledi.

İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere biber gazıyla müdahalede bulunduğunu ve bazılarını darbettiğini aktaran Ebu Rahme, yaralanan 13 kişinin bölgedeki sağlık görevlilerince tedavi edildiğini kaydetti.

Atılan biber gazından etkilenenler arasında Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf ile Tubas Valisi Yunus el-Asi'nin de bulunduğunu ifade eden Ebu Rahme, Assaf ve Asi'nin tedavi için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Ebu Rahme ayrıca İsrail askerlerinin Filistinli bir genci de gözaltına aldığını aktardı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.