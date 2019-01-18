Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı

11 dakika önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale ederek 2 kişiyi plastik mermiyle yaraladı, bir çocuğu gözaltına aldı.

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale ederek 2 kişiyi plastik mermiyle yaraladı, bir çocuğu gözaltına aldı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail askerleri, Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin müdahalesinde 2 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda gösterici de atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin ayrıca kimliği bilinmeyen 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldığı ifade edildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda inşa edilen tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:24 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Dünya
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