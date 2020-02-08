İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

6 saat önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerm kentine bağlı Kaffin beldesinde Filistinli iki genci plastik mermiyle yaraladı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerm kentine bağlı Kaffin beldesinde Filistinli iki genci plastik mermiyle yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün şehit edilen 19 yaşındaki Filistinli Bedr Nidal Nafile'nin toprağa verilmesinin ardından Kaffin beldesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandı.

İsrail güçleri plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin iki Filistinli genci plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail güçleri, dün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm kentine bağlı Kaffin beldesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta açıkladığı sözde barış planını protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 19 yaşındaki Bedr Nidal Nafile'yi vurarak şehit etmişti.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit düştü
Barış Pınarı şehidi törenle memleketine uğurlandı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 02:13:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]