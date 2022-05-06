İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

06.05.2022 10:52
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin araçlarına ateş açtığı 2 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin araçlarına ateş açtığı 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Ebu Meşal köyünde bir araca kauçuk kaplı mermiyle ateş açtığı belirtildi.

Seyir halindeki araçta bulunan 2 Filistinlinin de başından yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu ifade edildi.

İsrail askerlerinin Filistinli sivil araca neden ateş açtığına dair bilgi verilmezken, İsrail makamlarından da herhangi bir açıklama yapılmadı.

YORUMLAR
500
İsrail mahkemesinden 'Mesafir Yatta' bölgesindeki Filistinlilerin tehciri anlamına gelen karar İsrail mahkemesinden 'Mesafir Yatta' bölgesindeki Filistinlilerin tehciri anlamına gelen karar

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
12:41 CHP'den Özdağ-Soylu düellosuna ilk yorum: Soylu atanmış bir memur, böyle konuşamaz!
12:39 Fatih Erbakan: 20 senelik günaha ortak olamayız, AK Parti sona geldi
12:36 Yüzsüzlükte zirve: Taksici yolcularından bayram harçlığı istedi
12:28 Canlı yayında intihar: 16 yaşındaki çocuk "Allah'a kavuşmak" için kendini astı
12:24 Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış Erdoğan ile Aliyev'i taşıyan uçakların piste inmesiyle gerçekleşecek
12:04 Bakanlığın önünde Ümit Özdağ'dan Soylu'ya yönelik dikkat çeken sözler: İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek
11:58 Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı
10:54 İstanbul'da deprem riskinin en yüksek olduğu ilçelerden olan Avcılar'da konut krizi yaşanıyor: Fiyatlar ikiye katlandı
10:47 Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
11:29 Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 12:50:46. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement