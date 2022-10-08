İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

08.10.2022 15:02

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin kentinde Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin kentinde Filistinlilere ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Filistin basınına göre, İsrail ordusu sabah erken saatlerde Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Askerlerin Filistinli eski tutuklu Muhammed Ebu Zeyne'nin evini hedef aldığı belirtildi.

Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında arbede çıktı. Onlarca Filistinli baskını engellemek için lastik yakarak taş ve molotofkokteyli attı. İsrail askerleri ise Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu 2 kişi şehit oldu, 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerleri dün de Batı Şeria'da biri çocuk iki Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail ordusunun son dönemde Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda can kayıplarının artması, Filistin sokağında tepkilerin de yükselmesi sonucunu doğurdu.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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