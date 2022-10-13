İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladığı, 19 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin kentinin batısındaki Kefr Dan beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında askerler ile Filistinliler arasında arbede çıktı.

İsrail askerleri, gerçek mermi, kauçuk kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanırken Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

İsrail güçlerinin müdahalesinde yaralanan 2 Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Filistinli kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail güçleri ayrıca Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların çoğunun Doğu Kudüs çevresinde ikamet ettiği aktarıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişilerin "arananlar listesinde" olduğunu ifade etti.

Baskınların İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ve özel kuvvetler ortaklığıyla yürütüldüğü kaydedildi.