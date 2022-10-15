İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

15.10.2022 17:04
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki bir köye düzenlediği baskında 2 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki bir köye düzenlediği baskında 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Selfit kentine bağlı Garave Beni Hasan köyüne baskını sırasında, 2 Filistinliyi göğsünden vurduğu ve yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Köy sakinlerinden Filistinli gazeteci Muin Reyyan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, ondan fazla İsrail askeri aracının köye baskın düzenlediğini söyledi.

Olayların köyün merkezinde başladığını ve daha sonra çevresine yayıldığını aktaran Reyyan, bölge sakinlerinin zeytin toplamak için bahçelere gitmelerinin engellendiğini ve işçilerin bölgeyi terk etmeye zorlandığını anlattı.

Reyyan, baskına tepki gösteren bölge sakinleri ile İsrail güçleri arasında çıkan olaylarda yaklaşık 10 sivilin yaralandığını ifade etti.

Sosyal medyada da İsrail askerlerinin baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahalesine ilişkin görüntüler yer adı.

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Filistin Başbakanı, G7 ülkelerinin Filistin temsilcileriyle Batı Şeria'daki gerilimi görüştü Filistin Başbakanı, G7 ülkelerinin Filistin temsilcileriyle Batı Şeria'daki gerilimi görüştü İsrail güçleri, El Halil'de biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri, El Halil'de biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı
Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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