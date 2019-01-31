Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Yaraladı

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Yaraladı

57 dakika önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Yaraladı, System.String[]
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Beytüllahim kentinin doğusundaki Tuku beldesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruba gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinli gençler de askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 3 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:26 Kaynak: AA

Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, Güncel
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