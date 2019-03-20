Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Öldürdü

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Öldürdü

1 saat önce

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Öldürdü, System.String[]
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentine baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Askerlerin müdahalesi sonucu 2'si Nablus, biri Ramallah'tan olmak üzere 3 Filistinli genç şehit oldu. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin Raed Hamdan (19), Zayd Nuri (18) ve Omar Abu Lila (19) olduğu ifade edildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:05 Kaynak: İHA

Ramallah, İsrail, Batı Şeria, Güncel
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