İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir kontrol noktası yakınlarında 3 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir kontrol noktası yakınlarında 3 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
Maltepe'de asker konvoyunda atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planına karşı çıkan bir grup Filistinli Ramallah sokaklarında yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşün ardından Beit El kontrol noktasına gelen Filistinlilere buradaki İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Olayda 3 Filistinli yaralanırken, onlarcası da gazdan etkilendi.

Batı Şeria, İsrail'in ilhak planı nedeniyle sıklıkla Filistinlilerin gösterilerine sahne oluyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istemişti.

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis da dün yaptığı açıklamada, ilhak planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 00:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

Son Dakika

23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 23:43 Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu 23:32 Maltepe'de asker konvoyunda atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı 23:07 İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti 23:04 Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı 20:50 Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
16:18
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
12:22
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Keçi sütünden yapılan Söğle peyniri, 4 ay kuyuda bekletilip kilosu 90 TL'den satılıyor
08:09
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Serie A'da Juventus ve Lazio'nun şampiyonluk mücadelesi sürüyor
00:59
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
00:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 00:42:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]