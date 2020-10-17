İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

17.10.2020 22:05
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilerin, Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde gösteri düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandığını aktaran Iştivi, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini kaydetti.

İsrail askerlerinin kullandığı mermilerle 3 Filistinlinin yaralandığını ifade eden Iştivi, onlarca göstericinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini söyledi.

Iştivi, yaralananlardan birinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Kalkiliya'nın Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her hafta, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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