Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Batı Şeria'da 300'den Fazla Zeytin Ağacını Söktü

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 300'den Fazla Zeytin Ağacını Söktü

1 saat önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi bölgesinde 300'den fazla zeytin ağacını söktü.

İsrail Askerleri Batı Şeria'da 300'den Fazla Zeytin Ağacını Söktü, System.String[]
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi bölgesinde 300'den fazla zeytin ağacını söktü.

Filistinli aktivist Reşid Kadri, bir grup İsrail askerinin iş makineleriyle Ürdün Vadisi bölgesindeki Bardala köyüne baskın düzenleyerek 300'den fazla zeytin ağacını söktüğünü belirtti.

Sökülen zeytin ağaçlarının 5 ila 15 yıllık olduğuna dikkati çeken Kadri, İsrail güçlerinin söküme gerekçe olarak söz konusu zeytin ağaçlarının "C bölgesinde" yer almasını gösterdiğini ifade etti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya bu bölgedeki arazilerde herhangi yeni bir tarım faaliyeti başlatmasına izin vermiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:32 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı

Son Dakika! Halka Silahlanma Çağrısı Yapan Sedat Peker Hakkında Soruşturma Başlatıldı Kuyruğu Satırla Kesilen Eşekle İlgili İğrenç İddia
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:20:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Batı Şeria'da 300'den Fazla Zeytin Ağacını Söktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]