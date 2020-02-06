İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

6 saat önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Beyt Cala beldesine düzenlediği baskında 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Beyt Cala beldesine düzenlediği baskında 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

İsrail güçleri, Batı Kudüs'te 12 İsrail askerinin yaralandığı araçlı saldırıda kullanılan otomobilin terk edildiği Beyt Cala beldesine baskın düzenledi.

Beldedeki ev ve iş yerine giren İsrail askerleri, çok sayıda güvenlik kamerasına el koydu. İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermiyle müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, birisi başından olmak üzere 4 Filistinli İsrail askerlerince plastik mermiyle yaralanırken, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.

Batı Kudüs'te sabah saatlerinde düzenlenen araçlı saldırıda biri ağır 12 İsrail askeri yaralanmıştı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırıda kullanılan araç Beyt Cala beldesinde terk edilmiş olarak bulunmuştu.

Beytüllahim, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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