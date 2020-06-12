İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahale eden İsrail askerleri 5 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahale eden İsrail askerleri 5 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı. Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteri düzenlediğini belirtti. İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taşla karşılık verdiğini anlatan Iştivi, 3'ü foto muhabiri olmak üzere 5 Filistinlinin İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermilerle yaralandığını kaydetti. Iştivi, çok sayıda göstericinin ise atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak

ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor

İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı

Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor

Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli

Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir

Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı

ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı

ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor

Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı

Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak

Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi

Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti

ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor