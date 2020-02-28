İsrail askerleri Batı Şeria'da 51 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 51 Filistinliyi yaraladı

6 saat önce

İsrail askerlerinin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 51 kişi yaralandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 51 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail askerlerinin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 51 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus'a bağlı Beyta beldesindeki yasa dışı yerleşim birimleri protestosuna müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermiyle göz yaşartıcı gaz kullandığı olaylarda 44 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 16 yaşındaki bir çocuğun gerçek mermiyle vurulduğu, 40 kişinin plastik mermiyle, 3 kişinin de arbede sırasında düşerek yaralandığı kaydedildi.

İsrail askerleri Kalkiya'nın doğusundaki Kefer Kaddum beldesinde de benzer eylemlere müdahale etti.

Halk Direniş Komitelerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 1 kişinin gerçek, 6 kişinin plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

Olaylar sırasında onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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