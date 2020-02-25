İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

7 saat önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale ederek 6 kişiyi yaraladı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale ederek 6 kişiyi yaraladı.

Filistinliler, Trump'ın sözde barış planını protesto etmek amacıyla Ürdün Vadisi'nde gösteri düzenlemek istedi.

Batı Şeria'nın farklı bölgelerinden Ürdün Vadisi'ne gelen Filistinliler, Berdela bölgesine doğru yürüyüşe geçti.

Bu sırada yolu kesen İsrail askerleri, Filistin bayrakları taşıyan göstericilerin geçişine izin vermedi.

Gerilimin artması üzerine İsrail askerleri, grubu dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin biri gerçek, beşi plastik mermiyle olmak üzere 6 Filistinliyi yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi. Yaralı Filistinliler bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün "İsrail'in bölünmez başkenti" olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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